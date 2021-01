Vaccini, Burioni: “Dati Israele incoraggianti, incrociamo le dita” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “In questo momento il Paese più avanti nelle vaccinazioni è Israele, e non vi nascondo che ogni mattina io osservo i Dati che provengono da quel Paese per trovare qualche spunto. Chiaramente ancora è troppo presto per trarre conclusioni certe, ma iniziano ad arrivare Dati che – pur parziali, pur incompleti, pur ben lontani da essere conclusivi – sembrano molto incoraggianti”. Lo ha dichiarato Roberto Burioni, virologo dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, su ‘Medical Facts’, facendo il punto su quello che sta succedendo in Israele, “in questo momento un laboratorio a cielo aperto che studia l’efficacia dei Vaccini”. L’ultimo dato analizzato da Burioni è “quello che riguarda i sanitari israeliani. Come sapete, i sanitari sono da un lato ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) “In questo momento il Paese più avanti nelle vaccinazioni è, e non vi nascondo che ogni mattina io osservo iche provengono da quel Paese per trovare qualche spunto. Chiaramente ancora è troppo presto per trarre conclusioni certe, ma iniziano ad arrivareche – pur parziali, pur incompleti, pur ben lontani da essere conclusivi – sembrano molto”. Lo ha dichiarato Roberto, virologo dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, su ‘Medical Facts’, facendo il punto su quello che sta succedendo in, “in questo momento un laboratorio a cielo aperto che studia l’efficacia dei”. L’ultimo dato analizzato daè “quello che riguarda i sanitari israeliani. Come sapete, i sanitari sono da un lato ...

