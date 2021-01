Vaccini anti-Covid, rinviare il richiamo e proteggere più italiani solo con la prima dose? Lo scontro fra scienziati e il dilemma del 22esimo giorno (Di venerdì 22 gennaio 2021) Con le prime dosi di vaccino anti-Covid già iniettate a più di un milione di persone e ritardi di fornitura all’ordine del giorno, il dilemma ora da risolvere è se garantire il secondo richiamo a operatori sanitari e Rsa o se andare avanti con la somministrazione della prima dose ad altri italiani, in particolare gli ultra ottantenni. La scelta del Regno Unito in proposito è stata netta: garantire la prima somministrazione a più persone possibili, affidandosi all’efficacia di una dose soltanto e ritardando in modo significativo l’iniezione della seconda. Anche in Italia il dibattito è aperto e vede virologi ed epidemiologi importanti su fronti ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) Con le prime dosi di vaccinogià iniettate a più di un milione di persone e ritardi di fornitura all’ordine del, ilora da risolvere è se garre il secondoa operatori sanitari e Rsa o se andare avcon la somministrazione dellaad altri, in particolare gli ultra ottantenni. La scelta del Regno Unito in proposito è stata netta: garre lasomministrazione a più persone possibili, affidandosi all’efficacia di unasoltanto e ritardando in modo significativo l’iniezione della seconda. Anche in Italia il dibattito è aperto e vede virologi ed epidemiologi importsu fronti ...

RobertoBurioni : Anziani che muoiono per colpa dei vaccini anti COVID-19? Per fortuna è una bufala. Lo dimostra @diabolicus23 con la… - RaiNews : #Ue: #Pfizer da lunedì assicura la consegna del 100% delle dosi di #vaccini anti #Covid. Intanto la Regione Lazio f… - La7tv : #piazzapulita Vaccini, Gino Strada: 'Decidono i Governi o i consigli di amministrazione di queste multinazionali? C… - ermanno : Guido Forni, immunologo e accademico dei Lincei fa il punto a #Radiotrescienza sui #Vaccini in corso di somministra… - RPiconcelli : RT @ManuelaBellipan: Nelle indagini di Gratteri, arrestato per voto di scambio anche #Errigo, l'uomo di Arcuri che faceva parte del team pe… -