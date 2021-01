Vaccini a singhiozzo dalla Pfizer. Seconda dose a rischio per i medici. Il taglio delle forniture pesa sulla campagna anti-Covid. Arcuri valuta l’azione legale (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Pfizer ritarda la consegna dei Vaccini? Le Regioni accantonino le dosi disponibili. Sono già quattromila le persone che avrebbero dovuto completare il ciclo vaccinale ma non hanno ricevuto la Seconda dose. E i numeri sono destinati ad aumentare ora dopo ora. Ed è per questo che secondo la Fondazione Gimbe, che ha lo scopo di favorire la diffusione e l’applicazione delle migliori evidenze scientifiche con attività indipendenti di ricerca, l’unico modo per evitare che la situazione degeneri in maniera irreparabile è far “accantonare alle regioni i Vaccini per i richiami”. Altrimenti la copertura tra gli operatori sanitari, socio-sanitari e gli over 80 “con le attuali criticità” potrebbe diventare un’impresa. Allarme confermato dai numeri resi noti dal commissario per l’emergenza, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Laritarda la consegna dei? Le Regioni accantonino le dosi disponibili. Sono già quattromila le persone che avrebbero dovuto completare il ciclo vaccinale ma non hanno ricevuto la. E i numeri sono destinati ad aumentare ora dopo ora. Ed è per questo che secondo la Fondazione Gimbe, che ha lo scopo di favorire la diffusione e l’applicazionemigliori evidenze scientifiche con attività indipendenti di ricerca, l’unico modo per evitare che la situazione degeneri in maniera irreparabile è far “accantonare alle regioni iper i richiami”. Altrimenti la copertura tra gli operatori sanitari, socio-sanitari e gli over 80 “con le attuali criticità” potrebbe diventare un’impresa. Allarme confermato dai numeri resi noti dal commissario per l’emergenza, ...

