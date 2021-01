Vaccinare gli animali contro il Covid serve anche ai padroni

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il coronavirus colpisce di rado e in modo lieve cani e gatti, che noi possiamo contagiare mentre il contrario sembra essere escluso. Ma ci sonopericolosamente infettivi e altri che dovrebbero essere protetti. Un'azienda italiana di biotech sta iniziando a sperimentare un'immunizzazione che vale per tutti. Gli ultimi ad aver fatto notizia sono stati alcuni gorilla dello zoo di San Diego, positivi al Sars-CoV-2 dopo aver contratto il virus da un inserviente: è il primo caso in primati non umani. Ilviaggia nel mondo animale, si sa. È passato da un pipistrello a una specie ignota e all'uomo, da cui si è trasmesso ad altriper continuare la corsa tra specie, evolvendosi e talvolta mutando qua e là. Sono accertati casi in tigri, leoni, puma, leopardi, furetti. Dei visoni infettati e abbattuti ...