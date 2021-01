Usa, il presidente Biden: il Covid farà oltre 600mila morti (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Covid farà 'più di 600mila morti' negli Usa: è la stima fatta dal neopresidente Joe Biden, che ha firmato due ordini esecutivi per aiutare le famiglie americane in difficoltà economiche a causa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il'più di' negli Usa: è la stima fatta dal neoJoe, che ha firmato due ordini esecutivi per aiutare le famiglie americane in difficoltà economiche a causa ...

AnnalisaChirico : Fatemi capire: in Rai Mauro Corona è trattato più o meno come un appestato mentre l’intellettualONE con accento ame… - amnestyitalia : #USA Il presidente #Biden ha annullato il ritiro degli Usa dall’Organizzazione mondiale della sanità: una decisione… - AnnalisaChirico : Su Rai1 l’intellettualONE con accento ameriGano dà della escort alla moglie dell’ex pres Usa e nessuno obietta. A M… - manu_etoile : RT @LaMentegatta: E su questo 'blogger' il neo presidente USA ricomincia a rompere le balle a Putin... #Navalny - Enki2270 : RT @FmMosca: Credo realmente e fortemente che in USA stia per succedere qualcosa di incredibile. - Il Presidente che SEMBRA UN ROBOT TELEC… -