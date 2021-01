Urbanistica | Delli Carri | “Verifica di legittimità su tutto ciò che si sta realizzando”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSulla vicende urbanistiche del Comune di Benevento a intervenire è Delia, consigliere d’opposizione a palazzo Mosti e protagonista dell’esperienza “Città Aperta”. Scrive la consigliera: “L’interrogazione prot.n.4611 del 16/01/2020 avente a oggetto “convenzione abbattimento e ricostruzione fabbricato per civili abitazioni e strutture commerciali”, mai calendarizzata, in merito alla quale ho ricevuto solo una nota descrittiva che non rispondeva ai quesiti posti, è stata opportunamente richiamata nei giorni scorsi dalla stampa locale. Le questioni sollevate rimangono, purtroppo, di piena attualità, in primo luogo, in quanto l’intervento ricostruttivo, autorizzato con la procedura dubitata, dopo una iniziale ingiustificata accelerazione (era il periodo del lockdown di Marzo/Aprile, che comportò la sospensione dei ...