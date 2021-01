Uomo trovato morto a bordo del treno Bari - Lecce: si tratta di un senegalese, indaga la Polfer (Di venerdì 22 gennaio 2021) Bari - Un ragazzo senegalese è stato trovato morto a bordo del treno regionale Bari - Lecce delle 17.40. Il decesso è stato segnalato attorno alle 18.30 dalla Rete ferroviaria italiana, quando il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 22 gennaio 2021)- Un ragazzoè statodelregionaledelle 17.40. Il decesso è stato segnalato attorno alle 18.30 dalla Rete ferroviaria italiana, quando il ...

Ultime Notizie dalla rete : Uomo trovato Uomo trovato morto a bordo del treno Bari-Lecce: si tratta di un senegalese, indaga la Polfer La Gazzetta del Mezzogiorno Incidente sul lavoro, 47enne muore travolto dalla caduta di un albero

Un uomo di 47 anni è morto travolto da un albero mentre stava lavorando nel bosco: la stessa sorte era toccata al fratello, 25 anni prima.

Ricoverato per 5 giorni: quando esce trova il cane ad aspettarlo

«È il mio Hachiko», ha esclamato Cemal Senturk quando è uscito dall'ospedale. L'uomo, un cittadino turco residente nella città di Trebisonda, sul Mar ...

Un uomo di 47 anni è morto travolto da un albero mentre stava lavorando nel bosco: la stessa sorte era toccata al fratello, 25 anni prima.

«È il mio Hachiko», ha esclamato Cemal Senturk quando è uscito dall'ospedale. L'uomo, un cittadino turco residente nella città di Trebisonda, sul Mar ...