‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata del 22 01 21

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Nel commentare ladi Uomini e Donne di un paio di giorni fa mi chiedevo come mai Maria De Filippi DI DEFAULT desse ogni santissima volta per buona la versione di Giancarlo rispetto a quella di Aurora Tropea, quando ‘sti due stanno a centro studio a parlarci degli affari loro. Dopo l’illuminante messa in onda odierna mi viene da pensare che il cavaliere romano possieda qualche documento scottante per ricattare la redazione, una busta choc gold con sordidi segreti su Queen Mary e MauriTTio, chessò, perché sennò davvero non si spiega come questo gran pagliaccio – non pago di poterci raccontare indisturbato tutte le fregnacce che vuole perché consapevole che gli basterà cercare con lo sguardo gli opinionisti (che sa fin troppo bene che andranno SEMPRE E COMUNQUE contro Aurora) per ottenerne l’approvazione e la complicità – sia ADDIRITTURA arrivato a sciommiottare ...