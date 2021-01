Università, il ministro Manfredi: “Da febbraio lezioni in presenza al 50%. Ok a proroga anno accademico se c’è la richiesta dei rettori” (Di venerdì 22 gennaio 2021) A partire dal mese di febbraio, cioè subito dopo la sessione invernale degli esami, gli studenti universitari di tutta Italia potranno tornare a fare lezione in ateneo. Anche se al 50% delle presenze. Lo ha chiarito durante una videoconferenza dell’Alma mater a Bologna il ministro dell’Università e della ricerca Gaetano Manfredi, spiegando che “il nuovo Dpcm consente di poter tornare secondo lo schema settembre”, cioè con la didattica mista. La premessa è che “ci sarà una valutazione con i comitati regionali perché l’Università impatta molto sul sistema dei trasporti“. Il rientro in aula non è l’unica novità per gli studenti. Manfredi ha confermato che sul tavolo del ministero c’è anche l’ipotesi di prorogare la durata dell’attuale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) A partire dal mese di, cioè subito dopo la sessione invernale degli esami, gli studenti universitari di tutta Italia potrtornare a fare lezione in ateneo. Anche se al 50% delle presenze. Lo ha chiarito durante una videoconferenza dell’Alma mater a Bologna ildell’e della ricerca Gaetano, spiegando che “il nuovo Dpcm consente di poter tornare secondo lo schema settembre”, cioè con la didattica mista. La premessa è che “ci sarà una valutazione con i comitati regionali perché l’impatta molto sul sistema dei trasporti“. Il rientro in aula non è l’unica novità per gli studenti.ha confermato che sul tavolo del ministero c’è anche l’ipotesi dire la durata dell’attuale ...

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Università, il ministro Manfredi: “Da febbraio lezioni in presenza al 50%. Ok a proroga anno accademico se c’è la rich… - fattoquotidiano : Università, il ministro Manfredi: “Da febbraio lezioni in presenza al 50%. Ok a proroga anno accademico se c’è la r… - inews__24 : ??Le #università riapriranno a febbraio ?A confermarlo è il ministro per l’Università e la Ricerca Gaetano… - giulicast : RT @FeliciaPelagall: Bellissima notizia per il mondo accademico italiano. Complimenti a @Floridi, al Ministro @manfredi_min e all'#Universi… - LIDAMUGNAI : RT @UniboMagazine: I vertici dell’ateneo e il Ministro dell’Università e Ricerca Gaetano Manfredi hanno dato questa mattina, in videoconfer… -

Ultime Notizie dalla rete : Università ministro Coronavirus: bozza Dpcm, 'Università anche in presenza ma in base a sicurezza sanitaria' Affaritaliani.it