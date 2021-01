Università, da febbraio didattica in presenza al 50%. E il ministero apre alla proroga dell’anno accademico (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’Università italiana si prepara a ripartire dalla seconda metà di febbraio, e cioè dopo il consueto periodo di esami della sessione invernale. Sono mesi che gli atenei del Paese sono in pausa a causa dello stop per l’aumento dei contagi da Coronavirus. «Ho sollecitato i rettori a predisporre piani per la riapertura dell’attività a febbraio», ha spiegato il ministro dell’Università e della ricerca Gaetano Manfredi, durante una videoconferenza dell’ateneo di Bologna. Il nuovo Dpcm consentirà di tornare secondo lo schema di settembre, dunque con «didattica mista con presenza al 50% in aula». Come per le scuole superiori, però, rimane da sciogliere il nodo dei trasporti. «Ovviamente ci sarà una valutazione con i comitati regionali perché l’Università ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) L’italiana si prepara a ripartire dseconda metà di, e cioè dopo il consueto periodo di esami della sessione invernale. Sono mesi che gli atenei del Paese sono in pausa a causa dello stop per l’aumento dei contagi da Coronavirus. «Ho sollecitato i rettori a predisporre piani per la riapertura dell’attività a», ha spiegato il ministro dell’e della ricerca Gaetano Manfredi, durante una videoconferenza dell’ateneo di Bologna. Il nuovo Dpcm consentirà di tornare secondo lo schema di settembre, dunque con «mista conal 50% in aula». Come per le scuole superiori, però, rimane da sciogliere il nodo dei trasporti. «Ovviamente ci sarà una valutazione con i comitati regionali perché l’...

