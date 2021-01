“Un’anima che arriva”. Cristina Chiabotto svela il sesso del bebè. L’annuncio tanto atteso (con un retroscena doloroso) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nei giorni scorsi era arrivato L’annuncio della gravidanza. Domani, secondo le anticipazioni di Verissimo, Cristina Chiabotto annuncerà il sesso del bambino. A fare venire la pelle d’oca però è il racconto che Cristina confesserà a Silvia Toffanin. Una gravidanza non tutta rose e fiori segnata dalla positività al Covid, fortunatamente in forma leggera, che l’ha costretta a un periodo di quarantena. Non è stato così clemente, il Covid, con la nonna di Cristina che se l’è portata via e alla quale dice grazie. Nel salotto di Canale 5 ammette di avere un pensiero ben preciso su questa gravidanza: è sicura che dietro “questo dono” ci sia sua nonna, Il ciclo della vita continua. Per Un’anima che va via, Un’anima arriva”, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nei giorni scorsi eratodella gravidanza. Domani, secondo le anticipazioni di Verissimo,annuncerà ildel bambino. A fare venire la pelle d’oca però è il racconto checonfesserà a Silvia Toffanin. Una gravidanza non tutta rose e fiori segnata dalla positività al Covid, fortunatamente in forma leggera, che l’ha costretta a un periodo di quarantena. Non è stato così clemente, il Covid, con la nonna diche se l’è portata via e alla quale dice grazie. Nel salotto di Canale 5 ammette di avere un pensiero ben preciso su questa gravidanza: è sicura che dietro “questo dono” ci sia sua nonna, Il ciclo della vita continua. Perche va via,”, ...

