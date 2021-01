“Una zona bianca” Covid | il governo decide | è la prima volta dopo mesi Dove e quando scatterà il nuovo ‘colore’

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021)rossa, arancione, gialla o. Possibile cambio di colore e regole oggi per le regioni, disotto la lente della cabina di regia per l’emergenzae del Cts. Sul tavolo, i nuovi dati Iss del monitoraggio sui contagi che verranno diffusi in giornata e, con loro, il cambiamento di fascia e misure con più o meno restrizioni nel passaggio. Fondamentale sarà anche stal’andamento dell’indice Rt, soprattuttoche i criteri di assegnazione delle zone si sono fatti più stringenti. Se la Lombardia resta in stand by in attesa che il Tar si pronunci lunedì sul ricorso contro larossa, il Veneto con il suo governatore Luca Zaia potrebbero invece ottenere oggi lagiallail passaggio in arancione. “Le curve ...