Una Vita anticipazioni: questa donna è CAYETANA? Ursula crede di vederla e… (Di venerdì 22 gennaio 2021) Non saranno tempi facili per Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) quelli in arrivo nelle prossime puntate italiane di Una Vita: la governante di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) darà infatti presto l’impressione di stare nuovamente perdendo il lume della ragione, tant’è che ad un certo punto comincerà a vedere la defunta CAYETANA Sotelo Ruz. Un evento apparentemente inspiegabile che caratterizzerà le future vicende della telenovela iberica… Una Vita, trame: Genoveva prende le distanze da Ursula In base alle anticipazioni vi segnaliamo che Ursula comincerà a dare di matto nel momento in cui, data la sua alleanza con Santiago Becerra (Aleix Melé), Genoveva la inviterà a non immischiarsi mai più nelle sue faccende, lasciandole tra l’altro intendere che ha finalmente ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 22 gennaio 2021) Non saranno tempi facili perDicenta (Montse Alcoverro) quelli in arrivo nelle prossime puntate italiane di Una: la governante di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) darà infatti presto l’impressione di stare nuovamente perdendo il lume della ragione, tant’è che ad un certo punto comincerà a vedere la defuntaSotelo Ruz. Un evento apparentemente inspiegabile che caratterizzerà le future vicende della telenovela iberica… Una, trame: Genoveva prende le distanze daIn base allevi segnaliamo checomincerà a dare di matto nel momento in cui, data la sua alleanza con Santiago Becerra (Aleix Melé), Genoveva la inviterà a non immischiarsi mai più nelle sue faccende, lasciandole tra l’altro intendere che ha finalmente ...

vladiluxuria : Ecco come la stampa locale in un articolo della @LaGazzettaWeb sulla morte di Gianna riesce a mortificare una perso… - teatrolafenice : ??? «È il silenzio al termine di una sinfonia a dare senso alla sinfonia stessa, così è la morte che dà senso alla v… - DeborahBergamin : Sono stati spesi soldi per il #cashback, per il #redditodicittadinanza, per un assistenzialismo molto forte con una… - giancarlop84 : @pisto_gol @_schiaffino__ @h4nkf4n sinceramente non c'era bisogno di rivolgersi in tal modo sui social, una cosa è… - RafaelAlamo15 : RT @Rebeka80721106: 'Vivrete una vita in cui potete riconoscervi!'. T T @Dida_ti @DonatoMarinelli @672Cilia @DavLucia @albertopetro2 @CasaL… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, le anticipazioni del 22 gennaio Mediaset Play Domenica della Parola: al via il Festival biblico 2021

«Tenendo alta la Parola di vita»: è un versetto della lettera di San Paolo ai Filippesi (Fil 2,16) il titolo della Domenica della Parola di Dio che si celebra domenica 24 gennaio. Si tratta di un test ...

Terrorismo, arrestato 22enne per propaganda suprematista: incitava a violenza su donne

Operazione anti terrorismo a Savona. Arrestato un 22enne che mirava allo sterminio di donne ed ebrei: "Farò Traini 2.0" ...

«Tenendo alta la Parola di vita»: è un versetto della lettera di San Paolo ai Filippesi (Fil 2,16) il titolo della Domenica della Parola di Dio che si celebra domenica 24 gennaio. Si tratta di un test ...Operazione anti terrorismo a Savona. Arrestato un 22enne che mirava allo sterminio di donne ed ebrei: "Farò Traini 2.0" ...