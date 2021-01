Una ventata di orgoglio nei rapporti italoamericani

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 gennaio 2021) L’Ambasciatore Luis Eisenberg è stato ricevuto il 4 Gennaio al Quirinale dal Presidente Mattarella.“È un onore e un piacere incontrare il Presidente Mattarella”, ha affermato l’Ambasciatore, “Apprezziamo profondamente la sua leadership e il suo fermo sostegno alle relazioni tra Italia e Stati Uniti.” Ovviamente la tensione internazionale, il covid è quanto successo a Capitol Hill hanno pesato sull’incontro ma l’Ambasciatore USA ha ricordato la solidità del rapporto tra USA e Italia che nessuno potrà mai scardinare. Si registra in questi giorni infatti che molto delatori del Paese d’oltreoceano hanno cercato di adoperare i fatti di cronaca per infangare il popolo USA e la sua base storica di democrazia che è stato un esempio per tutto il mondo. Nei momenti di difficoltà gli americani sono sempre stati vicino al popolo italiano esprimendo non solo a voce la reciproca solidarietà; è ...