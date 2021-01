UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 25 gennaio 2021 (Di venerdì 22 gennaio 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 25 gennaio 2021: Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) seguono il presunto aggressore. Saviani convince la sua compagna di vita a rivolgersi alla polizia: saranno in grado di identificare l’uomo? Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) si sta occupando della sua crisi sentimentale; il ragazzo però deve anche affrontare le richieste lavorative di Chiara Petrone (Alessandra Masi), che potrebbero stravolgere gli equilibri di Radio Golfo 99. Ilaria (Greta Berti) intende rientrare nella vita di Rossella (Giorgia Gianetiempo), dunque le chiede scusa per il suo comportamento e spera che l’amicizia tra di loro rifiorisca. Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 22 gennaio 2021)di Unalin onda25: Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) seguono il presunto aggressore. Saviani convince la sua compagna di vita a rivolgersi alla polizia: saranno in grado di identificare l’uomo? Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) si sta occupando della sua crisi sentimentale; il ragazzo però deve anche affrontare le richieste lavorative di Chiara Petrone (Alessandra Masi), che potrebbero stravolgere gli equilibri di Radio Golfo 99. Ilaria (Greta Berti) intende rientrare nella vita di Rossella (Giorgia Gianetiempo), dunque le chiede scusa per il suo comportamento e spera che l’amicizia tra di loro rifiorisca. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram ...

