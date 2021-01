“Un cielo stellato sopra il Ghetto di Roma”, per tramandare i ricordi dentro la Memoria (Di venerdì 22 gennaio 2021) Presentato oggi in conferenza stampa Un cielo stellato sopra il Ghetto di Roma. Un film di Giulio Base di produzione Rai Cinema con Altre Storie e Clipper Media, realizzato con il sostegno della Regione Lazio e del Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo, e il patrocinio della Comunità ebraica di Roma. L’opera andrà in onda sabato 6 febbaio alle 22.50 su Rai 1. Sarà però disponibile in esclusiva a partire dal 27 gennaio, il Giorno della Memoria, sulla piattaforma streaming di Rai Play. Un cielo stellato sopra il Ghetto di Roma Il film nasce da un soggetto di Israel Cesare Moscati, dalla sua volontà di raccontare la Shoa in un modo che potesse parlare ai giovani, che potesse ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) Presentato oggi in conferenza stampa Unildi. Un film di Giulio Base di produzione Rai Cinema con Altre Storie e Clipper Media, realizzato con il sostegno della Regione Lazio e del Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo, e il patrocinio della Comunità ebraica di. L’opera andrà in onda sabato 6 febbaio alle 22.50 su Rai 1. Sarà però disponibile in esclusiva a partire dal 27 gennaio, il Giorno della, sulla piattaforma streaming di Rai Play. UnildiIl film nasce da un soggetto di Israel Cesare Moscati, dalla sua volontà di raccontare la Shoa in un modo che potesse parlare ai giovani, che potesse ...

