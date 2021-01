Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma | Giulio Base | “Film per abbattere i muri”

(Di venerdì 22 gennaio 2021) A partire dal 27 Gennaio, giornata della memoria, sarà disponibile su Rai Play ilUnildi. Una produzione Altre storie e clipper media con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli e Sandro Bartolozzi. Ilè stato realizzato con il sostegno di Regione Lazio, Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo e il Patrocinio della comunità ebraica di. Sabato 6 Febbraio alle ore 22.50 Unildiandrà in onda anche su Rai 1 nell’ambito dello Speciale TG1. La regia è di, che ha scelto di recitare anche nel, fa quindi parte del cast, ...

