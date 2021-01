Ultime Notizie Serie A | tutte le news della giornata – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 gennaio 2021)lepiù importantiA del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcio24 Ore 23.15 – Benevento, parla Inzaghi – L’allenatore giallorosso commenta il pareggio subito in rimonta contro il Torino: «C’è grande rammarico. Voglio anche pensare che siamo nella strada giusta. Chiaro che avremmo meritato di chiudere il girone a 24 punti. Giocavamo contro giocatori straordinari, soprattutto in attacco. Alla squadra non posso dir niente ma al 93? non possiamo prendere un gol in contropiede. Sono soddisfatto ma ho l’amaro in bocca, ma questo è il calcio. Siamo una neopromossa, dobbiamo essere compatti cercando di essere sempre pericolosi». Ore 22.50 – Torino, parla Nicola – Il tecnico granata commenta il pareggio di Benevento: «Una partita non noiosa. Sono ...