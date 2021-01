Ufficiali i Games With Gold di febbraio 2021 | i nuovi giochi gratuiti su Xbox

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Come ormai tradizione da alcuni anni, Microsoft è andata ad annunciare in via ufficiale idi. Per chi non lo sapesse si tratta di quella selezione diche il colosso di Redmond va a regalare a cadenza mensile a tutti i suoi fedelissimi, abbonati al servizioLIVEo in alternativa al più completoGame Pass Ultimate. Naturalmente si tratta dipubblicati nell’ecosistema di console, e che sono attualmente compatibili con quelle next-gen apparse sul mercato lo scorso novembre, vale a direSeries X eSeries S. Per il mese in arrivo, però, la “grande M” ha deciso di fare le cose in grande e di andare ...