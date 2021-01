UFFICIALE – Tomori è un nuovo giocatore del Milan: contratto depositato in Lega (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tomori, il grande atteso: ad ore il suo arrivo a Milano. Poi visite con il Milan che lo attende addirittura per l’Atalanta Tomori è un nuovo giocatore del Milan. Il contratto del difensore è stato depositato in Lega e ad ore è previsto il suo arrivo a Milano. Poi visite e firma con il Milan che lo attende addirittura per l’Atalanta. Il difensore classe 1997, preso dal Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto, è atteso per la giornata di oggi, la prima parte delle visite mediche è già stata sostenuta a Londra, il resto a Milano, immediatamente dopo il suo arrivo. La società rossonera intanto ha già depositato in ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021), il grande atteso: ad ore il suo arrivo ao. Poi visite con ilche lo attende addirittura per l’Atalantaè undel. Ildel difensore è statoine ad ore è previsto il suo arrivo ao. Poi visite e firma con ilche lo attende addirittura per l’Atalanta. Il difensore classe 1997, preso dalin prestito oneroso con diritto di riscatto, è atteso per la giornata di oggi, la prima parte delle visite mediche è già stata sostenuta a Londra, il resto ao, immediatamente dopo il suo arrivo. La società rossonera intanto ha giàin ...

AntoVitiello : Ufficiale #Conti al #Parma, depositato il contratto in Lega. Tra stasera e domani lo sbarco di #Tomori in Italia in… - DiMarzio : #Milan-#Tomori, c'è il deposito del contratto in Lega - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Il Milan piazza il colpo Tomori ????? - solo_milan1899 : Neanche il campo di Holly e Benji è così lungo. Finalmente ufficiale #Tomori al #Milan. #SempreMilan - MilanForever81 : RT @DiMarzio: #Milan-#Tomori, c'è il deposito del contratto in Lega -