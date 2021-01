UFFICIALE Tomori è un nuovo calciatore del Milan: il comunicato (Di venerdì 22 gennaio 2021) Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori è un nuovo calciatore del Milan: ecco il comunicato della società rossonera Tomori è un nuovo calciatore del Milan. Ecco il comunicato della società rossonera. «AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva le prestazioni sportive del calciatore Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori dal Chelsea FC. Il difensore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2021. Nato a Calgary (Canada) il 19 dicembre 1997, Tomori cresce nel settore giovanile del Chelsea con cui esordisce in Premier League nel 2016. Tra il gennaio 2017 e il giugno 2019 veste le ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Oluwafikayomi Oluwadamilolaè undel: ecco ildella società rossoneraè undel. Ecco ildella società rossonera. «ACè lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva le prestazioni sportive delOluwafikayomi Oluwadamiloladal Chelsea FC. Il difensore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2021. Nato a Calgary (Canada) il 19 dicembre 1997,cresce nel settore giovanile del Chelsea con cui esordisce in Premier League nel 2016. Tra il gennaio 2017 e il giugno 2019 veste le ...

acmilan : Official Statement: @fikayotomori_ ? - AntoVitiello : Ufficiale #Conti al #Parma, depositato il contratto in Lega. Tra stasera e domani lo sbarco di #Tomori in Italia in… - DiMarzio : #Milan-#Tomori, c'è il deposito del contratto in Lega - andiamoconlinno : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Il Milan piazza il colpo Tomori ????? - onlyrossoneri : RT @acmilan: Official Statement: @fikayotomori_ ? -