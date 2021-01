Ufficiale | Roma-Spezia omologato lo 0-3 a tavolino per i liguri

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ora è, è arrivata la sentenza del giudice sportivo in merito adi Coppa Italia. La partita è stata decretata persa adallaper 0-3, a causa delle 6 sostituzioni dei capitolini. Cancellato quindi il bellissimo 4-2 deiche si erano guadagnati sul campo. Questa la nota: “Il Giudice Sportivo delibera di infliggere alla Soc.la sanzione della perdita della gara col punteggio di 0-3 a causa delle sei sostituzioni e del mancato rispetto del regolamento”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

DiMarzio : #CoppaItalia, #RomaSpezia è ufficiale: 0-3 a tavolino - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Roma-Spezia 0-3 a tavolino ?? - SciabolataFFP : Ufficiale la sconfitta a tavolino della #Roma nel match di #CoppaItalia contro lo #Spezia. - infoitsport : Ufficiale, Roma-Spezia 0-3 a tavolino - infoitsport : Roma-Spezia: ufficiale la sconfitta a tavolino dei giallorossi. Il comunicato -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Roma

Roma-Spezia è 0-3: per la squadra giallorossa è la seconda sconfitta a tavolino dopo quella contro il Verona a inizio stagione. Squalificati, per la prossima stagione, gli espulsi Mancini e Pau Lopez.Domani torna in campo la Salernitana, forte di un nuovo acquisto di giornata, con il Pescara. Le probabili formazioni della sfida di Serie B ...