Ue-Usa, come cambia il clima con Biden? Il convegno Formiche (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cinque anni dopo il mondo ci riprova. Il rientro degli Stati Uniti negli Accordi di Parigi sul clima, certificato nel primo giorno dell’amministrazione di Joe Biden e Kamala Harris, riapre la partita ma a precise condizioni. Primo: il tempismo. Trenta giorni per presentare i Nationally Determined Contributions (Ndc), cioè gli obiettivi climatici di ogni Stato aderente per ridurre le emissioni di CO2 e tenere la crescita della temperatura sotto i 2 gradi centigradi. Poi il compito più difficile. Convincere vis à vis il mondo della grande industria a stelle e strisce a passare alle energie rinnovabili, per tener fede a quella roboante promessa pronunciata durante la campagna elettorale: raggiungere la Carbon neutrality entro il 2050, come l’Ue. È una scalata ripida, ma la lotta ai cambiamenti ... Leggi su formiche (Di venerdì 22 gennaio 2021) Cinque anni dopo il mondo ci riprova. Il rientro degli Stati Uniti negli Accordi di Parigi sul, certificato nel primo giorno dell’amministrazione di Joee Kamala Harris, riapre la partita ma a precise condizioni. Primo: il tempismo. Trenta giorni per presentare i Nationally Determined Contributions (Ndc), cioè gli obiettivitici di ogni Stato aderente per ridurre le emissioni di CO2 e tenere la crescita della temperatura sotto i 2 gradi centigradi. Poi il compito più difficile. Convincere vis à vis il mondo della grande industria a stelle e strisce a passare alle energie rinnovabili, per tener fede a quella roboante promessa pronunciata durante la campagna elettorale: raggiungere la Carbon neutrality entro il 2050,l’Ue. È una scalata ripida, ma la lotta aimenti ...

