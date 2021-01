Udinese-Inter domani in tv, Sky o DAZN? Orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il programma di Udinese-Inter, gara valevole per l’anticipo della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I neroazzurri scendono in campo per rimanere attaccati al Milan. La squadra di Antonio Conte fa visita ai friulani, reduci dal pareggio nel recupero contro l’Atalanta. L’incontro, previsto domani sabato 23 gennaio alle ore 18, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 253, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il programma di, gara valevole per l’anticipo della diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I neroazzurri scendono in campo per rimanere attaccati al Milan. La squadra di Antonio Conte fa visita ai friulani, reduci dal pareggio nel recupero contro l’Atalanta. L’incontro, previstosabato 23 gennaio alle ore 18, sarà trasmesso intv su Sky Sport 253, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

Inter : ?? | PRONTI Dopo la vittoria contro la Juventus, i ragazzi si preparano per affrontare l’Udinese! Powered by… - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Maresca a dirigire il match di sabato tra #UdineseInter ?? - ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - raffaelebottigl : RT @90ordnasselA: “Principio di accordo tra l’Inter e l’Udinese per Rodrigo #DePaul, affare che sarà completato in estate” #Tutrosport - 90ordnasselA : “Principio di accordo tra l’Inter e l’Udinese per Rodrigo #DePaul, affare che sarà completato in estate” #Tutrosport -