Tv in lutto | addio all’attrice Tutti la ricordano soprattutto nella serie tv più amata

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Cinema e tv in: l’attrice è morta il 20 gennaio a 65 anni, come annunciato sul suo profilo Twitter. Non sono state rese pubbliche le cause della morte, ma il creatore delladi fantascienza Babylon 5 J. Michael Straczynski ha lasciato intendere come fosse malata da tempo.a Mira Furlan, attrice croata emigrata negli Stati Uniti nota per aver recitato in Lost.tv cult prodotta da J.J. Abrams la Furlan aveva interpretato il ruolo di Danielle Rousseau in venti episodi. Entrò nel cast di Lost nel 2004, ma è rimasta solo per le prime quattro stagioniparte della scienziata francese Danielle Rousseau, arrivata sull’isola 16 anni prima dello schianto del volo 815. Era stata lei stessa a chiedere di lasciare il ruolo, stanca di vivere gran parte dell’anno ...