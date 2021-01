Tutto confermato: Tumminello nuovo attaccante della Spal (Di venerdì 22 gennaio 2021) Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Spal ha ufficializzato quanto da giorni vi stiamo raccontando: Marco Tumminello è un nuovo giocatore della squadra piemontese. Ecco il comunicato del club: “attaccante classe ’98, è cresciuto nel settore giovanile della Roma, dove ha conquistato con la Primavera lo Scudetto e la Supercoppa nella stagione 2015/2016 e la Coppa Italia nella stagione successiva. Sempre con i giallorossi, ha esordito in serie A il 6 gennaio 2016. Successivamente ha vestito le maglie di Crotone e Atalanta nella massima serie, disputando le ultime due stagioni con le maglie di Lecce e Pescara nel campionato di serie B. Dal 2013 ad oggi ha collezionato 19 presenze con le nazionali giovanili azzurre, dall’Under 15 fino all’Under 21. Tumminello ha ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, laha ufficializzato quanto da giorni vi stiamo raccontando: Marcoè ungiocatoresquadra piemontese. Ecco il comunicato del club: “classe ’98, è cresciuto nel settore giovanileRoma, dove ha conquistato con la Primavera lo Scudetto e la Supercoppa nella stagione 2015/2016 e la Coppa Italia nella stagione successiva. Sempre con i giallorossi, ha esordito in serie A il 6 gennaio 2016. Successivamente ha vestito le maglie di Crotone e Atalanta nella massima serie, disputando le ultime due stagioni con le maglie di Lecce e Pescara nel campionato di serie B. Dal 2013 ad oggi ha collezionato 19 presenze con le nazionali giovanili azzurre, dall’Under 15 fino all’Under 21.ha ...

Clara1957094819 : @GF_Opinionist @Neifile5 @cavoleteverz La manager ha confermato che D è richiestissima in tutto il mondo ora grazie… - Ciakos1 : @Giancar20108099 @Frangelucci99 @GiuseppeConteIT @EU_Commission Coprifuoco già scontato e quasi confermato per tutt… - yl4ry4stark : @backtolifemrg @cardiopatyna Colton ha confermato in un intervista che è stato costretto a 'non essere gay' e che h… - xravenives : @liveinacastle Beh è stato ingigantito tutto per il successo inaspettato di drivers license e così sabrina ha confe… - jeromeflowers_ : HO ALMENO 4 ULT GROUPS A KINGDOM SE TUTTO È CONFERMATO IO????? -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto confermato Milan, tutto confermato: domani arriva Tomori per visite e firma. Con l’Atalanta… SOS Fanta Belen Rodriguez: il pancino si inizia ad intravedere?

Non arrivano conferme ufficiali da parte di Belen Rodriguez, ma gli indizi iniziano a farsi tanti. La gravidanza sembra ormai confermata e Antonino Spinalbese sarà il papà.

Positivi in diminuzione a Fiumicino, Montino: “La guardia resti alta”

“Si conferma, almeno per ora, il trend in calo del numero dei positivi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Secondo l’ultimo report della Asl RM3, in questo momento nel nostro Comune c ...

Non arrivano conferme ufficiali da parte di Belen Rodriguez, ma gli indizi iniziano a farsi tanti. La gravidanza sembra ormai confermata e Antonino Spinalbese sarà il papà.“Si conferma, almeno per ora, il trend in calo del numero dei positivi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “Secondo l’ultimo report della Asl RM3, in questo momento nel nostro Comune c ...