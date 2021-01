Turchia, il cane che aspetta per giorni il padrone malato fuori dall’ospedale (Di venerdì 22 gennaio 2021) VIDEO Un cane ha trascorso giorni interi fuori da un ospedale in Turchia dove era in cura il suo proprietario malato. E ha aspettato finché non è stato dimesso. L’animale domestico, Boncuk (che in turco significa “perlina”), ha seguito l’ambulanza che ha trasportato il suo padrone, Cemal Senturk, al nosocomio della città di Trabzon, sul Mar Nero, il 14 gennaio. Una storia commovente che sembra confermare il detto “Un cane è il migliore amico dell’uomo”. L’agenzia di stampa Dha, citata dal Guardian, riferisce che “Giorno dopo giorno, dal mattino fino al calare della notte, la cagnolina Boncuk si è piazzata davanti alla porta della struttura fino a quando il suo padrone è stato dimesso dall’ospedale ed è tornato a casa ... Leggi su tpi (Di venerdì 22 gennaio 2021) VIDEO Unha trascorsointerida un ospedale indove era in cura il suo proprietario. E hato finché non è stato dimesso. L’animale domestico, Boncuk (che in turco significa “perlina”), ha seguito l’ambulanza che ha trasportato il suo, Cemal Senturk, al nosocomio della città di Trabzon, sul Mar Nero, il 14 gennaio. Una storia commovente che sembra confermare il detto “Unè il migliore amico dell’uomo”. L’agenzia di stampa Dha, citata dal Guardian, riferisce che “Giorno dopo giorno, dal mattino fino al calare della notte, la cagnolina Boncuk si è piazzata davanti alla porta della struttura fino a quando il suoè stato dimessoed è tornato a casa ...

