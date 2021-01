Tumori: cancro seno metastatico, ok Ue a nuova terapia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gen. (Adnkronos Salute) - Trastuzumab deruxtecan, anticorpo monoclonale coniugato di Daiichi Sankyo e AstraZeneca, ha ottenuto l'approvazione condizionata della Commissione europea come monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con cancro al seno Her2-positivo metastatico che hanno già ricevuto due o più regimi terapeutici a base di anti-Her2. "In Italia il tumore al seno è la neoplasia più frequente per incidenza nella popolazione femminile, e una donna su 5 con carcinoma mammario è affetta da malattia Her2-positiva - ricorda Saverio Cinieri, presidente eletto Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) e responsabile dell'Unità operativa complessa di Oncologia medica del Presidio ospedaliero Sen. Antonio Perrino di Brindisi - Le pazienti Her2-positive con malattia metastatica ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gen. (Adnkronos Salute) - Trastuzumab deruxtecan, anticorpo monoclonale coniugato di Daiichi Sankyo e AstraZeneca, ha ottenuto l'approvazione condizionata della Commissione europea come monoper il trattamento di pazienti adulti conalHer2-positivoche hanno già ricevuto due o più regimi terapeutici a base di anti-Her2. "In Italia il tumore alè la neoplasia più frequente per incidenza nella popolazione femminile, e una donna su 5 con carcinoma mammario è affetta da malattia Her2-positiva - ricorda Saverio Cinieri, presidente eletto Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) e responsabile dell'Unità operativa complessa di Oncologia medica del Presidio ospedaliero Sen. Antonio Perrino di Brindisi - Le pazienti Her2-positive con malattia metastatica ...

