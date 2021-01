Trump e l’incitamento alla violenza (Di venerdì 22 gennaio 2021) Eviterò di parlare di Trump, nonostante il titolo, perché parlare di lui significherebbe polarizzare il dibattito, a causa dei bias cognitivi che inevitabilmente fanno parte delle nostre architetture mentali. I tifosi di Trump leggerebbero le righe seguenti con un certo tipo di atteggiamento, i nemici di Trump le leggerebbero con un altro tipo di atteggiamento, e questo secondo me nuoce alla causa, poiché quando parliamo dell’effetto che le parole fanno sul cervello umano non ci devono essere bandiere politiche o preferenze personali. È indubbio che il tema delle parole, in questi giorni, sia al centro dell’attenzione: Trump incita davvero alla violenza? Hanno fatto bene a chiudere i suoi account social? Chi lo sa. Io mi occupo di parole, e di queste adesso ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 22 gennaio 2021) Eviterò di parlare di, nonostante il titolo, perché parlare di lui significherebbe polarizzare il dibattito, a causa dei bias cognitivi che inevitabilmente fanno parte delle nostre architetture mentali. I tifosi dileggerebbero le righe seguenti con un certo tipo di atteggiamento, i nemici dile leggerebbero con un altro tipo di atteggiamento, e questo secondo me nuocecausa, poiché quando parliamo dell’effetto che le parole fanno sul cervello umano non ci devono essere bandiere politiche o preferenze personali. È indubbio che il tema delle parole, in questi giorni, sia al centro dell’attenzione:incita davvero? Hanno fatto bene a chiudere i suoi account social? Chi lo sa. Io mi occupo di parole, e di queste adesso ...

francesco_frenk : Ma ci pensate che Trump ora potrebbe essere indagato per reati federali tipo l'incitamento alla sovversione, i sold… - RistagnoAnna : RT @EzioSavasta: _ @AmnestyUSA: 'Assalto al Congresso, #dirittiumani in grave pericolo per gli atteggiamenti di #Trump e l'incitamento alla… - XYZxyzY6 : RT @EzioSavasta: _ @AmnestyUSA: 'Assalto al Congresso, #dirittiumani in grave pericolo per gli atteggiamenti di #Trump e l'incitamento alla… -

