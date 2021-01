Troppo smog nell’aria, da oggi scatta lo stop ai diesel Euro 5 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Semaforo arancione nei 35 comuni che hanno registrato sforamenti per 4 giorni consecutivi. A Torino e provincia alt ai veicoli inquinanti dalle 8 alle 19, ma sanitari e pazienti potranno circolare Leggi su lastampa (Di venerdì 22 gennaio 2021) Semaforo arancione nei 35 comuni che hanno registrato sforamenti per 4 giorni consecutivi. A Torino e provincia alt ai veicoli inquinanti dalle 8 alle 19, ma sanitari e pazienti potranno circolare

StampaTorino : Troppo smog nell’aria, da oggi scatta lo stop ai diesel Euro 5 - ilSaronno : Smog troppo alto, da domani si abbassano caloriferi e stop diesel euro 4 - jokervscarecrow : @hecat0 ci sta limitare il fumo in luoghi troppo affollati per evitare il fumo passivo, ma spacciarlo per una commi… - repubblica : Ancora troppo smog, proseguono nel Bolognese le misure emergenziali - rep_bologna : Ancora troppo smog, proseguono nel Bolognese le misure emergenziali [aggiornamento delle 12:36] -