Trentino, soluzione fisiologica iniettata al posto del vaccino (Di venerdì 22 gennaio 2021) Quando un flaconcino viene utilizzato normalmente viene messo da parte. In questo caso specifico non è stato messo da parte, l'ipotesi più plausibile è che sia stato riempito nuovamente con soluzione ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Quando un flaconcino viene utilizzato normalmente viene messo da parte. In questo caso specifico non è stato messo da parte, l'ipotesi più plausibile è che sia stato riempito nuovamente con...

Agenzia_Ansa : Soluzione fisiologica iniettata al posto del #vaccino. È accaduto in #Trentino a 12 operatori sanitari #ANSA #Covid… - juvemyheart : RT @Agenzia_Ansa: Soluzione fisiologica iniettata al posto del #vaccino. È accaduto in #Trentino a 12 operatori sanitari #ANSA #Covid #coro… - Fede_Spera86 : RT @Agenzia_Ansa: Soluzione fisiologica iniettata al posto del #vaccino. È accaduto in #Trentino a 12 operatori sanitari #ANSA #Covid #coro… - Andrea_Olivieri : RT @alessanprudente: 'per errore' - Z3r0Rules : RT @alessanprudente: 'per errore' -