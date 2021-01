Tre studentesse del liceo artistico Manzù | “Dal presidio abbiamo imparato tanto”

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 22 gennaio 2021) A Bergamo, e non solo, molti alunni delle scuole superiori hanno deciso di scendere in strada, vicino alle proprie scuole, per protestare e richiedere azioni del governo in merito alla situazione scolastica. Fra questi studenti, ci sono Viola, Erica ed Elisabetta, ragazze che hanno deciso di scrivere la seguente lettera per dare ancor più senso alle loro azioni, per ribadire come la scuola non può esser lasciata indietro. “Penso che molti di voi abbiano saputo dei presidii studenteschi fatti dai giovani per i giovani. Molte persone nell’arco di questa lunga quarantena si sono trovate smarrite, ma la categoria meno calcolata siamo stati noi. Il futuro della nostra società si è ritrovato sbigottito e confuso, trovandosi catapultato in un mondo che non concede altre opzioni oltre ad una vita monotona e spenta nella quale nessuno di noi ha l’opportunità di migliorarsi e di migliorare la ...