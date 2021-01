Tragedia a Capalbio: Denise, 8 anni, cade dalla bici e affoga nella piscina incustodita (Di venerdì 22 gennaio 2021) Si chiamava Denise e aveva appena 8 anni la bambina morta a Capalbio questa mattina. La bimba è annegata dopo essere caduta in una piscina incustodita. L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. La piscina è in un noto ristorante della Maremma Da quanto è stato ricostruito dai carabinieri, sembra che la bimba fosse in bicicletta, quando ha inciampato ed è caduta nell’acqua della vasca. L’incidente si è verificato all’interno di un’area di un ristorante. Sul posto un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso Pegaso ma i tentativi di rianimazione della piccola sono stati inutili. La bambina era in vacanza in Maremma con i genitori. La località dove è avvenuta la Tragedia è a Vallerana, in provincia di Grosseto. Denise ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Si chiamavae aveva appena 8la bambina morta aquesta mattina. La bimba è annegata dopo essere caduta in una. L’incidente è avvenutotarda mattinata di oggi. Laè in un noto ristorante della Maremma Da quanto è stato ricostruito dai carabinieri, sembra che la bimba fosse incletta, quando ha inciampato ed è caduta nell’acqua della vasca. L’incidente si è verificato all’interno di un’area di un ristorante. Sul posto un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso Pegaso ma i tentativi di rianimazione della piccola sono stati inutili. La bambina era in vacanza in Maremma con i genitori. La località dove è avvenuta laè a Vallerana, in provincia di Grosseto....

