Tra quanto vedremo gli effetti dei vaccini contro il coronavirus? (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sarà necessario ancora qualche mese, ma i primi indizi da Israele - il paese che ha vaccinato più di tutti - sono piuttosto incoraggianti

Ultime Notizie dalla rete : Tra quanto Tra quanto vedremo gli effetti dei vaccini contro il coronavirus? Il Post Lombardia zona rossa, ma fino a quando? Le regole e i divieti, dalle passeggiate alle seconde case nella stessa regione

Milano - La Lombardia è ancora zona rossa. Dopo essere stata inserita, nella nuova lista dei colori delle regioni valida dal 17 gennaio 2021, tra le zone a maggior rischio di contagio da Covid-19, il ...

Coronavirus, in Lombardia identificate sette varianti del Sars-Cov-2 tra febbraio e aprile 2020

È quanto emerge dalla mappatura genetica condotta dai ricercatori della Statale di Milano, del Niguarda e San Matteo di Pavia. Almeno due le sub epidemie, una tra Lodi e Cremona e una nella Bergamasca ...

