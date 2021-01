Toyota C-HR Gr Sport | la prova de Il Fatto it – Il suv pepato che non t’aspetti – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Negli ultimi anni Gazoo Racing è diventata un’icona nel panorama motoristico internazionale: quello che nel 2007 nasceva come un piccolo team privato dedito a sovraintendere le attività motordellaè divenuto, nel tempo, un caposaldo sempre più strettamente legato alla casa Giapponese, fino a trasformarsi, nel 2015, nella divisioneiva della casa madre. Questo ha portato alla nascita di veicoli marchiati GR, come la nuovissima GR Yaris da 260 Cv o il coupé GR Supra, permettendo inoltre la creazione di allestimenti che strizzano l’occhio allaività, denominati “GR”. In quest’ottica di espansione del marchio Gazoo Racing all’interno della gammasi inserisce il C-HR GR: il suv compatto è proposto con nuovi cerchi di lega, ...