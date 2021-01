Torino | Nicola | «Ora siamo liberi Mercato? Sto valutando»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 gennaio 2021) Davide, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Benevento: le sue dichiarazioni Davide, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match pareggiato contro il Benevento. PRESTAZIONE – «Una partita non noiosa. Sono molto soddisfatto della prova dei ragazzi. Chiaro che ci sono state molte cose sulle quali lavoreremo. Ho chiesto disponibilità a creare un gruppo e un’alchimia in grado di scaldare i cuori della nostra gente. Ho avuto questa reazione. Non era facile riprendere questa partita. Otto occasioni da gol non sono poche ma dobbiamo migliorare». CAMBIAMENTO – «La squadra è stata attenta alla preparazione e alle modifiche tattiche. Vuol dire che c’è carattere. Nel primo tempo la squadra pensava troppo, ...