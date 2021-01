Torino, i convocati di Nicola per il Benevento (Di venerdì 22 gennaio 2021) Si aprirà questa sera la 19esima ed ultima giornata del girone di andata di questa Serie A. Debutto per Davide Nicola sulla panchina del Torino, alla ricerca di punti salvezza. Ecco la lista dei giocatori convocati dal mister granata: Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, SiriguDifensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, SingoCentrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Rincon, SegreAttaccanti: Belotti, Bonazzoli, Edera, Verdi, Zaza Foto: instagram Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Si aprirà questa sera la 19esima ed ultima giornata del girone di andata di questa Serie A. Debutto per Davidesulla panchina del, alla ricerca di punti salvezza. Ecco la lista dei giocatoridal mister granata: Portieri: Milinkovic-Savic, Rosati, SiriguDifensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, SingoCentrocampisti: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Rincon, SegreAttaccanti: Belotti, Bonazzoli, Edera, Verdi, Zaza Foto: instagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

