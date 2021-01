Torino, contatti con il Betis per Sanabria: distanza tra domanda e offerta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Torino insiste per Antonio Sanabria del Betis: distanza economica evidente con il club spagnolo. Le ultime sulla trattativa Il Torino insiste per Antonio Sanabria, che il neo tecnico granata Davide Nicola ha allenato l’anno scorso sulla panchina del Genoa. Come riportato da Sky Sport, il club piemontese ha offerto cinque milioni di euro, ma il Betis ne chiede almeno 7. I contatti proseguiranno nel corso delle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilinsiste per Antoniodeleconomica evidente con il club spagnolo. Le ultime sulla trattativa Ilinsiste per Antonio, che il neo tecnico granata Davide Nicola ha allenato l’anno scorso sulla panchina del Genoa. Come riportato da Sky Sport, il club piemontese ha offerto cinque milioni di euro, ma ilne chiede almeno 7. Iproseguiranno nel corso delle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com

