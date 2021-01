Tomori | le prime parole al Milan | “Ho firmato con un grande club | darò il massimo per questi colori”

(Di sabato 23 gennaio 2021) Queste ledi Fikayoda giocatore del, postate su Instagram dalrossonero: “Ciao a tutti! Sono molto contento di averper il, uncon unastoria. Vi prometto di dare ile di combattere per. Forza!”. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AntoVitiello : Prime immagini di #Tomori a Milano (@enricoferrazzi) #Milan #calciomercato #Chelsea @milannewsit @fikayotomori_ - DiMarzio : Le prime FOTO di #Mandzukic a Milanello e le ultime sul #calciomercato del #Milan - tuttoatalanta : Milan, le prime parole di Tomori: 'Prometto di dare il massimo e combattere per questi colori'… - DeeP_InSiDe89 : RT @DavideFm1899: Prime parole di #Tomori :'ho scelto il Milan perché qui gli stipendi li pagano' - AMinghetti : RT @AntoVitiello: Prime immagini di #Tomori a Milano (@enricoferrazzi) #Milan #calciomercato #Chelsea @milannewsit @fikayotomori_ https://… -

Buon pomeriggio cari lettori di SpazioMilan.it, siamo pronti a seguire insieme la conferenza stampa di mister Pioli in vista del match contro l'Atalanta, ...