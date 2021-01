Tomori al Milan, l’insurrezione social contro Lampard: “Ma come diavolo fa?” (Di venerdì 22 gennaio 2021) l’insurrezione web dei tifosi del Chelsea dopo l’addio di Tomori per andare al Milan. La cessione di Tomori al Milan non ha fatto per niente piacere ai tifosi del Chelsea. Il difensore di 23 anni è divenuto oggi un nuovo calciatore rossonero in prestito con diritto di riscatto. Una mossa, secondo i sostenitori dei blues, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 22 gennaio 2021)web dei tifosi del Chelsea dopo l’addio diper andare al. La cessione dialnon ha fatto per niente piacere ai tifosi del Chelsea. Il difensore di 23 anni è divenuto oggi un nuovo calciatore rossonero in prestito con diritto di riscatto. Una mossa, secondo i sostenitori dei blues, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : ?? Confermato: domani #Tomori arriva a Milano #Milan #calciomercato - AntoVitiello : ?? #Tomori oggi in Italia, visite e poi subito a Casa Milan nel pomeriggio a firmare per provare ad averlo in panchi… - AntoVitiello : Ufficiale #Conti al #Parma, depositato il contratto in Lega. Tra stasera e domani lo sbarco di #Tomori in Italia in… - fant_chia_amor : RT @RudyGaletti: ??...e intanto sul sito della Lega spunta l'ufficialità del trasferimento in prestito di #Tomori. ??? #Milan #calciomercato… - MilanLiveIT : #Tomori si presenta: 'Sono felice, darò il massimo. Forza #Milan' -