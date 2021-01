Tolisso può lasciare il Bayern Monaco | la Juve ci pensa ma occhio al PSG

Leggi su dailynews24

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Quella in corso potrebbe essere l’ultima stagione con la maglia delper Corentin. Il centrocampista francese non sta vivendo una stagione particolarmente brillante e potrebbe cercare fortuna altrove nel prossimo giugno. Importanti aggiornamenti sulla questione sono stati riportati stamani in Germania dalla Bild, secondo cui ilavrebbe addirittura stilato una lista L'articolo