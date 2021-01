Togliete Tik Tok ai vostri figli! La bambina di 10 anni dona gli organi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un altro black out challenge su Tik Tok e i responsabili di tali assurde prove non vengono mai individuati. Morte cerebrale per una bambina. Tik Tok cambia le regole di impostazione per i minori ma cambia poco o nulla. I mostri che si nascondono nel mondo virtuale colpiscono ancora. Individuano bambini fragili e li costringono a prove estreme per dimostrare a chissà chi di essere coraggiosi. Sono giochi che uccidono. Una bambina di 10 anni, A. si è stretta una cintura intorno al collo: doveva dimostrare di poter resistere il più a lungo possibile. Ma il suo cuore si è fermato per lunghi interminabili minuti e quando è arrivata all’ospedale, i medici hanno dichiarato la sua morte cerebrale. E’ stato il padre a trovare la piccola chiusa in bagno ormai soffocata dalla cintura. I genitori sono disperati e hanno deciso ... Leggi su chenews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un altro black out challenge su Tik Tok e i responsabili di tali assurde prove non vengono mai individuati. Morte cerebrale per una. Tik Tok cambia le regole di impostazione per i minori ma cambia poco o nulla. I mostri che si nascondono nel mondo virtuale colpiscono ancora. Individuano bambini fragili e li costringono a prove estreme per dimostrare a chissà chi di essere coraggiosi. Sono giochi che uccidono. Unadi 10, A. si è stretta una cintura intorno al collo: doveva dimostrare di poter resistere il più a lungo possibile. Ma il suo cuore si è fermato per lunghi interminabili minuti e quando è arrivata all’ospedale, i medici hanno dichiarato la sua morte cerebrale. E’ stato il padre a trovare la piccola chiusa in bagno ormai soffocata dalla cintura. I genitori sono disperati e hanno deciso ...

