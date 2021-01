Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara fanno pace: scatti rubati li immortalano (FOTO) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Buone notizie per la tanto amata quanto odiata opinionista Tina Cipollari e il suo compagno Vincenzo Ferrara. Dopo aver annunciato la loro separazione, i due sembrano aver fatto la pace. Alcuni paparazzi, infatti, sono riusciti ad immortalare i due protagonisti felici e sereni in giro per la città. La donna, che tutti conoscono per il suo essere così invadente e pungente a Uomini e Donne, non è mai stata molto avvezza a raccontare i retroscena inerenti la sua vita privata. Anche se lei non voglia, però, le notizie stanno circolando rapidamente. Scopriamo cosa è accaduto. Tina e Vincenzo Ferrara beccati insieme In queste ore, è giunta voce che Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara siano ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 22 gennaio 2021) Buone notizie per la tanto amata quanto odiata opinionistae il suo compagno. Dopo aver annunciato la loro separazione, i due sembrano aver fatto la. Alcuni paparazzi, infatti, sono riusciti ad immortalare i due protagonisti felici e sereni in giro per la città. La donna, che tutti conoscono per il suo essere così invadente e pungente a Uomini e Donne, non è mai stata molto avvezza a raccontare i retroscena inerenti la sua vita privata. Anche se lei non voglia, però, le notizie stanno circolando rapidamente. Scopriamo cosa è accaduto.beccati insieme In queste ore, è giunta voce chesiano ...

