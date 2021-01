Timothée Chalamet sarà il nuovo Willy Wonka? (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo Gene Wilder e Johnny Depp, potrebbe essere Timothée Chalamet il prossimo Willy Wonka che vedremo al cinema. L’occasione sarà Wonka, il prequel di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato che la Warner Bros. ha messo in produzione fissando già una data di uscita, al momento prevista per il 17 marzo del 2023. Chalamet, che vedremo presto nel ruolo di Paul Atreides nel film Dune di Denis Villeneuve, ancora in stand-by a causa della pandemia, non è, tuttavia, l’unico candidato per il ruolo. Secondo quanto anticipa Collider, gli studios starebbero valutando anche Tom Holland come possibile protagonista. https://twitter.com/Collider/status/1351596069021483017 Leggi su vanityfair (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo Gene Wilder e Johnny Depp, potrebbe essere Timothée Chalamet il prossimo Willy Wonka che vedremo al cinema. L’occasione sarà Wonka, il prequel di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato che la Warner Bros. ha messo in produzione fissando già una data di uscita, al momento prevista per il 17 marzo del 2023. Chalamet, che vedremo presto nel ruolo di Paul Atreides nel film Dune di Denis Villeneuve, ancora in stand-by a causa della pandemia, non è, tuttavia, l’unico candidato per il ruolo. Secondo quanto anticipa Collider, gli studios starebbero valutando anche Tom Holland come possibile protagonista. https://twitter.com/Collider/status/1351596069021483017

