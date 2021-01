TikTok, il garante privacy lo blocca fino al 15 febbraio (Di venerdì 22 gennaio 2021) TikTok bloccato dal garante della privacy fino al 15 febbraio. Dopo la morte della bambina di dieci anni durante una ‘Blackout challenge’ il garante per la protezione dei dati personali ha disposto oggi il blocco immediato di TikTok per “l’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. “L’Autorità ha deciso di intervenire in via d’urgenza a seguito della terribile vicenda della bambina di 10 anni di Palermo”, spiega il garante in una nota. Il divieto durerà per il momento fino al 15 febbraio, data entro la quale il garante si è riservato ulteriori valutazioni. L’Autorità ha vietato a TikTok l’ulteriore ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 22 gennaio 2021)to daldellaal 15. Dopo la morte della bambina di dieci anni durante una ‘Blackout challenge’ ilper la protezione dei dati personali ha disposto oggi il blocco immediato diper “l’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. “L’Autorità ha deciso di intervenire in via d’urgenza a seguito della terribile vicenda della bambina di 10 anni di Palermo”, spiega ilin una nota. Il divieto durerà per il momentoal 15, data entro la quale ilsi è riservato ulteriori valutazioni. L’Autorità ha vietato al’ulteriore ...

