TikTok | il Garante della Privacy ha disposto il blocco immediato del social network

TikTok è nei guai. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato della tragica vicenda della bambina di 10 anni di Palermo che è morta mentre cercava di registrare una pericolosa challenge lanciata sul popolare social network. Questa sarebbe stata la vicenda che avrebbe fatto traboccare il vaso ed avrebbe spinto il Garante della Privacy a disporre il blocco immediato di TikTok. Già in passato, precisamente a dicembre, il Garante aveva segnalato la scarsa attenzione che la piattaforma mostrava nei confronti dei temi legati alla sicurezza dei minorenni: in particolare veniva fatto notare come fosse facile aggirare il divieto di iscrizione per i minori di 13 anni. Ora quindi, dopo ...

