TikTok, il Garante della privacy blocca il social dopo la morte della bambina di Palermo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Garante dei dati personali ha disposto il blocco immediato per TikTok, in seguito alla morte della bambina di Palermo di dieci anni, con la richiesta di accertare l’età degli utenti: “L’Autorità ha deciso di intervenire in via d’urgenza a seguito della terribile vicenda della bambina di 10 anni di Palermo”, si legge in una nota pubblicata sul sito del GPDP. Nello specifico l’Autorità ha chiesto al social cinese di bloccare immediatamente “l’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Che in sostanza equivale a un ordine di blocco perché TikTok per ora non ha ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ildei dati personali ha disposto il blocco immediato per, in seguito alladidi dieci anni, con la richiesta di accertare l’età degli utenti: “L’Autorità ha deciso di intervenire in via d’urgenza a seguitoterribile vicendadi 10 anni di”, si legge in una nota pubblicata sul sito del GPDP. Nello specifico l’Autorità ha chiesto alcinese dire immediatamente “l’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Che in sostanza equivale a un ordine di blocco perchéper ora non ha ...

Agenzia_Ansa : Garante della privacy dispone il blocco di #TikTok dopo il caso della bimba di Palermo #ANSA - PaolaPisano_Min : Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha disposto nei confronti di #TikTok il blocco immediato dell’uso d… - sole24ore : Garante Privacy blocca TikTok per gli utenti di cui non è accertata l’età - CyberSecurityN8 : RT @equipeprivacy: Garante #Privacy Blocco immediato di #TikTok ed uso dati utenti per i quali non sia accertata con sicurezza l’età anagra… - Michele92294906 : RT @sole24ore: Garante Privacy blocca TikTok per gli utenti di cui non è accertata l’età -