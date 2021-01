TikTok bloccato dopo la morte della bambina di Palermo

(Di venerdì 22 gennaio 2021)di 10 anni perde la vita in unaChallenge, il Garante blocca il social network.dal garanteladiSi allunga la lista dellechallenge finite male, questa volta a farne le spese unadi appena 10 anni che ha perso la vita. E’ successo a, la piccola Antonella è arrivata all’ospedale con un grave arresto cardiaco dovuto ad asfissia prolungata, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Lasi era legata una cintura al collo ed aveva perso conoscenza. Ti potrebbe interessare anche ->, Blackout Challange: ...

RaiNews : #TikTok bloccato dopo il caso della bimba di Palermo - SkyTG24 : TikTok bloccato dopo la morte della bambina di 10 anni a Palermo - AlessLongo : Bloccato TikTok in Italia, lo dispone il Garante Privacy Dopo la morte della bambina di Palermo, l’Autorità vieta a… - Annachi17331384 : RT @SkyTG24: TikTok bloccato dopo la morte della bambina di 10 anni a Palermo - divorex82 : RT @SkyTG24: TikTok bloccato dopo la morte della bambina di 10 anni a Palermo -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok bloccato

Dopo la tragedia di Palermo, l'Autorità ha ordinato il blocco immediato dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica ...22 gen 2021 - Dopo la morte della bambina di Palermo, l’Autorità vieta al social di usare i "dati di utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”.