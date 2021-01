TikTok, Blackout Challange: morte cerebrale per la bambina di Palermo (Di venerdì 22 gennaio 2021) La bambina di Palermo che si è stretta al collo una cintura per partecipare alla sfida su TikTok non ce l’ha fatta: i genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Era nato come un gioco, ma l’epilogo è stato tragico. La bambina di 10 anni che aveva partecipato alla Blackout Challange di TikTok, la quale prevedeva di stringere attorno al collo una cintura, ha irreversibilmente perso tutte le funzioni dell’encefalo: per la piccola è morte cerebrale. I suoi genitori hanno dato il consenso per la donazione degli organi. La giovanissima vittima era stata portata in condizioni disperate al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico “Di Cristina” dopo essere stata trovata in bagno priva di sensi con la cintura ... Leggi su ck12 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ladiche si è stretta al collo una cintura per partecipare alla sfida sunon ce l’ha fatta: i genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi. Era nato come un gioco, ma l’epilogo è stato tragico. Ladi 10 anni che aveva partecipato alladi, la quale prevedeva di stringere attorno al collo una cintura, ha irreversibilmente perso tutte le funzioni dell’encefalo: per la piccola è. I suoi genitori hanno dato il consenso per la donazione degli organi. La giovanissima vittima era stata portata in condizioni disperate al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico “Di Cristina” dopo essere stata trovata in bagno priva di sensi con la cintura ...

