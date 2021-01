TikTok, arriva il blocco dopo la morte della bambina di Palermo (Di venerdì 22 gennaio 2021) È arrivato il blocco di TikTok dal Garante della privacy dopo quanto accaduto alla bambina di 10 anni di Palermo Il Garante della privacy ha disposto il blocco dell’applicazione TikTok per gli utenti i quali non sia stata verificata con sicurezza l’età anagrafica. La decisione è arrivata in seguito alla morte della bambina di soli L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Èto ildidal Garanteprivacyquanto accaduto alladi 10 anni diIl Garanteprivacy ha disposto ildell’applicazioneper gli utenti i quali non sia stata verificata con sicurezza l’età anagrafica. La decisione èta in seguito alladi soli L'articolo proviene da Inews.it.

